أيام على صورتها مع رضيع أفغاني.."الجندية الحنونة" ضحية بتفجير كابول (صور)

كتبت- رنا أسامة:

فجعت الولايات المتحدة بوفاة الجندية الأمريكية نيكول جي، التي راجت صورتها على مِنصات التواصل الاجتماعي وهي تحمل رضيعًا أفغانيًا يتم إجلاؤه من مطار كابول، وذلك في التفجير الإرهابي الدامي الذي هزّ مطار العاصمة الأفغانية وتبنّاه تنظيم داعش بولاية خراسان يوم الخميس.

واشتُهِرت نيكول (23 عامًا)، التي لقّبها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الجندية الحنونة"، بلفتتها الإنسانية التي بدت في صورة وهي تحمل رضيعًا أفغانيًا من بين أولئك الذين يتم إجلاؤهم من مطار حامد كرزاي الدولي. وحصدت صورتها عشرات آلاف "اللايكات" وآلاف التعليقات.

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وفاضت روح الجندية في قوات "المارينز" والمنحدرة من ولاية كاليفورنيا، إلى جانب 12 جنديًا أمريكيًا، في التفجير الانتحاري الذي أوقع أكثر من 170 قتيلًا و200 جريح، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس السبت.

وكانت نيكول معنية بمساعدة النساء والفتيات في مطار كابول خلال عملية الإجلاء.

وكتبت على صورتها الشهيرة المنشورة قبل 6 أيام من وفاتها عبر "انستجرام": "أنا أحب عملي".

وآخر صورة نشرتها نيكول الاثنين الماضي، حيث بدت وهي تراقب طابورًا طويلًا من الأفغان الذين يتم إجلاؤهم.

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وتتولى الولايات المتحدة الدفاع عن مطار كابول حاليًا وإدارته الولايات المتحدة، التي يوجد لديها 5800 جندي على الأرض - بمساعدة أكثر من ألف جندي بريطاني.

وأُجلي حتى الآن 104 ألف شخص من المدنيين، بينهم 66 ألفا من الأمريكيين ونحو من 37 ألفا من الحلفاء والشركاء. فيما لا يزال نحو 5000 شخص ينتظرون إجلاءهم داخل المطار بينما يحاول الكثيرون الوصول الى داخل المطار من نقاط التفتيش المحيطة به.