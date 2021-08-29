إعصار "نورا" يضرب ولاية "خاليسكو" في المكسيك

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

ضرب إعصار "نورا" ساحل ولاية "خاليسكو" في المكسيك ولم ترد تقارير حتى الآن عن الإضراب حيث تعرض الإعصار لرياح قصوى بلغت 75 ميلا في الساعة (120 كم / ساعة) مع رياح قوة العاصفة الاستوائية الممتدة على مسافة 105 أميال (165 كيلومترا) حيث تمركزت على بعد نحو 50 ميلا (85 كيلومترا) شمال غرب "بويرتو فالارتا" واتجهت إلى الشمال بسرعة 16 ميلا في الساعة (26 كم ساعة).

اوردت قناة "فرانس 24" الاخبارية هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان المركز الوطني الامريكي للأعاصير قد توقع أن منسوب الأمطار المصاحبة للإعصار قد تتراوح بين 20 و30 سنتيمترا.

يذكر أن المركز قد قال إن نورا قد تستمر في الانجراف على طول الساحل وتضعف تدريجيا إلى عاصفة استوائية بحلول مساء اليوم الأحد قبل دخول خليج كاليفورنيا مرورا بالقرب من منطقة منتجع "مازاتلان" في البر الرئيسي.