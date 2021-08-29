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كورونا: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الحاصلين على اللقاح

10:58 ص الأحد 29 أغسطس 2021
كورونا: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الحاصلين على اللقاح

الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين

أبو ظبي- (بي بي سي):

أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من غد الإثنين استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد تراجع في الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، التي سجلت الأسبوع الماضي أقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

وكانت الإمارات تفرض حظرا على المسافرين من دول معينة.

وبحسب الوكالة فإنّ القرار يشمل "الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".

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