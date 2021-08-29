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العابرون جنسيا: مكسيكو سيتي تسمح بتغيير الجنس اعتبارا من سن 12 عاما

10:58 ص الأحد 29 أغسطس 2021
العابرون جنسيا: مكسيكو سيتي تسمح بتغيير الجنس اعتبارا من سن 12 عاما

ارشيفية

مكسيكو سيتي- (بي بي سي):

قررت السلطات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إصدار مرسوم يسمح لليافعين الذين هم فوق سن الثانية عشرة بتغيير جنسهم المسجل رسميا في شهادات ميلادهم، في خطوة رحب بها النشطاء باعتبارها انتصارا لحقوق الأشخاص العابرين جنسيا.

وقالت حكومة الولاية إن القانون الجديد سيمنح لأي شخص يافع الحق في أن يعرّف نفسه بجنس مختلف عن المسجل في الأصل في الأوراق الرسمية.

والشرط الذي وضعته السلطات هو إرفاق طلب تغيير الجنس بموافقة مكتوبة من أحد الوالدين أو الوصي.

وكانت ولاية خاليسكو الواقعة غربي البلاد أصدرت تشريعات مماثلة من دون أن تضع حدا أدنى للسن للسماح بتغيير الجنس.

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العابرون جنسيا مكسيكو سيتي تغيير الجنس

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