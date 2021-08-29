تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى

نه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.