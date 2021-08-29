التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان صحفي، الأحد "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة /السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.