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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

10:22 ص الأحد 29 أغسطس 2021
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

طائرة مُسيرة مفخخة

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان صحفي، الأحد "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة /السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.

طائرة مسيرة مفخخة الحوثيين السعودية الرياض تحالف دعم الشرعية في اليمن

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