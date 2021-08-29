مبعوث سول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي

سول - (د ب أ):

أفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأنه من المقرر أن يتوجه كبير مبعوثي سول النوويين إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد لإجراء محادثات حول مجهودات استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن زيارة نوه كيو-دوك لمدة أربعة أيام إلى واشنطن تأتي بعدما زار نظيره الأمريكي سونج كيم سول الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية إلى الشمال في ظل تصاعد التوترات بسبب احتجاج بيونج يانج على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويعتزم "نوه" خلال زيارته مقابلة مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وآخرين لمتابعة المناقشات التي أجراها مع كيم في سول، وفقا للوزارة.

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت التدريبات العسكرية المشتركة ووصفتها بأنها "أكثر تعبير حي عن السياسة العدائية الأمريكية" تجاه كوريا الشمالية وحذرت من "أزمة أمنية خطيرة".

ولم تتخذ كوريا الشمالية أي عمل عسكري ضد الجنوب خلال التدريبات المشتركة الصيفية لكنها لا تزال لا تستجيب لإتصالات الخط الساخن بين الكوريتين عبر مكتب الاتصال والقنوات العسكرية.

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