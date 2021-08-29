وزيرة الصحة بإقليم السند الباكستاني تحث على تكثيف حملات مكافحة شلل الأطفال

إسلام آباد - أ ش أ:

حثت وزيرة الصحة بإقليم السند الباكستاني الدكتور عذراء بيتشاهو، السلطات المعنية على تكثيف حملات مكافحة شلل الأطفال، في ضوء الأزمة الراهنة في أفغانستان.

وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم - "إنه يتعين على السلطات المختصة مراقبة وضع تفشى مرض شلل الأطفال في ضوء الأزمة الأفغانية، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تدفق اللاجئين".

وأضافت "أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون حملة مكافحة شلل الأطفال حملة فعالة في مخيمات اللاجئين الأفغانستان والمستوطنات الكائنة بالقرب من الطرق الرئيسية وفي المناطق منخفضة الدخل".

وأكدت الوزيرة ضرورة تطعيم العاملين في حملات مكافحة مرض شلل الأطفال بلقاح تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ومراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في إقليم السند الباكستاني كانت قد أعلنت عن تطعيم أكثر من سبعة ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال الشهر الماضي.