وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان

موسكو - أ ش أ:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الجيش الأمريكي ترك كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال شويجو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إن "أمريكا تركت كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة كمنظومات الدفاع الجوي والمضادة للدبابات"، مشيرا إلى أن من بين الأسلحة عالية الدقة التي خلفها الجيش الأمريكي، أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعكف - حاليا - على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات في أفغانستان.

وكان وزير الدفاع الروسي قد ذكر - سابقا - أن طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات في أفغانستان.