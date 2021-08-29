Masrawy logo white

وزير الاعلام الباكستاني: الوضع في أفغانستان يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية

06:30 ص الأحد 29 أغسطس 2021
وزير الاعلام الباكستاني: الوضع في أفغانستان يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية

أفغانستان

إسلام آباد - أ ش أ:

حذر وزير الاعلام الباكستاني فؤاد تشودرى اليوم الأحد من أن الوضع في أفغانستان؛ يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية .

وأكد وزير الاعلام الباكستاني - في تصريحات صحفية اليوم - ضرورة أن يدرك العالم أن الوضع الراهن في أفغانستان من شأنه زيادة إمكانية حدوث أزمة إنسانية أخرى، وأن "غض البصر" عن الوضع في هذه الدولة التي مزقتها الحرب؛ يمكن أن يؤدى إلى تفاقم هذه الأزمة.

وقال: حريصون على مراقبة الموقف فى أفغانستان، ونحث جميع الدول على عدم ترك هذه الدولة بمفردها، وألا ينتظروا الدمار لأفغانستان.

واعتبر أن أكبر مشكلة أمام أفغانستان - في الوقت الراهن - تتمثل في كيفية سد الفجوة في القيادة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة بأفغانسان "أمر ليس من شأن باكستان، لكنه من شأن الأفغان الذين يمكن أن ينتخبوا حكومة".

ولفت إلى أن تلك الحكومة تأتى في ظل ظروف صعبة؛ لذلك فإن بلاده ستقدم الدعم الشامل لكابول لأن باكستان تتحرك الآن نحو تحقيق الاستقرار.

هذا المحتوى من

أفغانستان باكستان إسلام آباد حركة طالبان

الخبر التالى:

وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • | عاجلكورونا في 24 ساعة| المتحورات سريعة الانتشار .. وزيادة في إصابات الموجة الرابعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا