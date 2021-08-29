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روسيا.. الشرطة تعتقل 49 شخصا بعد شجار جماعي في موسكو

02:46 ص الأحد 29 أغسطس 2021
روسيا.. الشرطة تعتقل 49 شخصا بعد شجار جماعي في موسكو

الشرطة الروسية

موسكو - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الروسية بشكل مؤقت 49 شخصًا بعد شجار جماعي في العاصمة موسكو.

وأعلن مسؤولون يوم السبت أن اشتباكا اندلع في وقت متأخر من يوم الجمعة في العاصمة الروسية، لأسباب غير قابلة للتفسير حتى الأن، في شارع مفتوح في شمال شرق العاصمة.

يواجه ما مجموعه 15 شخصا متورطا في الواقعة حاليا غرامات أو عقوبة السجن لمدة أسبوعين.​

الشرطة الروسية موسكو روسيا مشاجرة

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