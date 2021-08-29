مظاهرات في برلين ضد قيود كورونا برغم حظر السلطات

برلين - (د ب أ)

على الرغم من حظر التظاهر شارك وفقا لتقارير الشرطة الألمانية آلاف الأشخاص السبت في مظاهرة بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجًا على قيود كورونا.

وأعلنت الشرطة عبر موقع تويتر عند مساء اليوم قائلة: "كان علينا اليوم أن نقيد حرية أكثر من 100 شخص على الأقل لفترة قصيرة بعد تسجيل عشرات المخالفات والتهم أثناء التظاهر".

ورافقت خدمات الطوارئ المظاهرات وقالت إنها قامت بشكل متكرر باقتياد زعماء المظاهرة من التجمع الاحتجاجي، بعد أن شنت هجمات على ضباط الشرطة وأصيب ضابط واحد.

وبعد عدة عمليات حظر على التجمعات سار عدد كبير من المتظاهرين في شوارع المدينة بلا هدف في البداية.

ووفقا لمراسلين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) انتقلت مجموعة من المتظاهرين إلى منطقة فريدريشهاين بالعاصمة.

وكانت الغالبية العظمى من المتظاهرين خرجوا بدون كمامات أو تدابير وقاية أخرى.