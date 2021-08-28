Masrawy logo white

المبعوث الروسي لأفغانستان: الضغط الغربي على طالبان قد يؤدي إلى "تطرفها"

11:21 م السبت 28 أغسطس 2021
المبعوث الروسي لأفغانستان: الضغط الغربي على طالبان قد يؤدي إلى "تطرفها"

زامير كابولوف

موسكو - (أ ش أ):

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.

وأضاف كابولوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".

هذا المحتوى من

زامير كابولوف موسكو أفغانستان حركة طالبان

الخبر التالى:

السفير حسام زكي: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بداية مباشرة لعودة العراق لدورها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. مؤشرات شبه نهائية لكليات علمي علوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا