المبعوث الروسي لأفغانستان: الضغط الغربي على طالبان قد يؤدي إلى "تطرفها"

موسكو - (أ ش أ):

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.

وأضاف كابولوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".