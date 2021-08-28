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وزارة الدفاع البريطانية: إقلاع آخر طائرة إجلاء من مطار كابول

11:19 م السبت 28 أغسطس 2021
وزارة الدفاع البريطانية: إقلاع آخر طائرة إجلاء من مطار كابول

وزارة الدفاع البريطانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مساء السبت، عن إقلاع آخر طائرة للإجلاء من مطار كابول تقل أفراد من قواتها المسلحة، حسبما ذكرت "الشرق".

وفي وقت سابق، أفاد قائد القوات المسلحة البريطانية، الجنرال نك كارتر، بأن عمليات المملكة المتحدة لإجلاء المدنيين من أفغانستان ستنتهي السبت.

وقال كارتر إن "القلب ينفطر" لأنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الجميع، مشيرا إلى أن مئات الأفغان المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا ما زالوا عالقين في أفغانستان.

وزارة الدفاع البريطانية بريطانيا مطار كابول القوات المسلحة البريطانية أفغانستان كابول

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