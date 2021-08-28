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الإمارات: فتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول اعتبارًا من 30 أغسطس

10:57 م السبت 28 أغسطس 2021
الإمارات: فتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول اعتبارًا من 30 أغسطس

الإمارات

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس الحالي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع (بي سي أر) في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات الغير مطعمة شاملا الفئات المستثناة الغير مطعمة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

الإمارات تأشيرات السياحة بالإمارات فيروس كورونا لقاح كورونا

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