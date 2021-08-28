"هجوم إرهابي محتمل خلال ساعات".. بايدن يحذر القوات الأمريكية بأفغانستان

وكالات:

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "هجوم إرهابي جديد" محتمل، يستهدف مطار كابول، خلال 24 - 36 ساعة المقبلة، في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش، منذ أيام، وأدى لمقتل 13 عسكريا أمريكيا.

وقال بايدن، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي مع فريق الأمن القومي في واشنطن، اليوم السبت إن "الوضع على الأرض لا يزال خطير للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعا، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدا حدوث هجوم في غضون 24 - 36 ساعة المقبلة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك، ولن تكون هذه الضربة الجوية التي استهدفنا بها داعش أمس هي الأخيرة، وسنواصل مطاردة أي شخص متورط بالهجوم".