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بايدن: الغارة الأمريكية التي استهدفت "داعش" في أفغانستان لن تكون الأخيرة

09:03 م السبت 28 أغسطس 2021
بايدن: الغارة الأمريكية التي استهدفت "داعش" في أفغانستان لن تكون الأخيرة

البيت الأبيض

وكالات

ذكر البيت الأبيض، مساء السبت، أن الهجوم الأمريكي على مقاتلي تنظيم "داعش" في أفغانستان لن يكون الأخير، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

ونقل البيت الأبيض، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن القادة العسكريون أخبروه بأن هجومًا في أفغانستان قد يحدث خلال 36 ساعة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي في أفغانستان، أسفرت عن مقتل قياديين في تنظيم داعش الإرهابي، وإصابة آخر، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه التنظيم منذ أيام ضد قوات أمريكية في محيط مطار كابول.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي: "نستطيع أن نؤكد وفقًا للمعلومات الجديدة مقتل شخصين وإصابة آخر بتنظيم داعش، وعلمنا بعدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

البيت الأبيض تنظيم داعش أفغانستان جو بايدن

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