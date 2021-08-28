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اليابان تحقق في وفاة شخصين تلقيا جرعتين من لقاح مودرنا

07:26 م السبت 28 أغسطس 2021
اليابان تحقق في وفاة شخصين تلقيا جرعتين من لقاح مودرنا

لقاح مودرنا

طوكيو - (بي بي سي)

تحقق اليابان في وفاة شخصين تلقيا جرعتين من لقاح موديرنا، من شحنات ملوثة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت أن الرجلين، في الثلاثينيات من عمرهما قد توفيا في أغسطس بعد تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا.

وعلقت الحكومة استخدام اللقاح وسحبت 1.6 مليون جرعة من 800 مركز تلقيح في البلاد، بحسب ما أفادت الوزارة في بيانها. وأوضحت الوزارة أن سبب الوفاة لم يحدد بعد ولا يعرف إن كان هناك علاقة بين اللقاح والوفاة.

وأصيب الرجلان بالحمى بعد التطعيم، ولم يكن لديهما مشاكل صحية أو أعراض حساسية.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح مودرنا وتوزعه في اليابان، في بيان لها أنها تلقت معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة وبعد التشاور مع وزارة الصحة تقرر تعليق استخدام الجرعات.

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لقاح مودرنا لقاح كورونا طوكيو اليابان فيروس كورونا

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