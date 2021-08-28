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الجيش اللبناني: القوات البحرية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا

07:18 م السبت 28 أغسطس 2021
الجيش اللبناني: القوات البحرية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا

القوات البحرية اللبنانية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا بمحافظة عكار شمالي البلاد.

وذكر الجيش في بيان اليوم السبت، أن دورية من القوات البحرية في الجيش أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وأوقفت مركباً في عرض البحر مقابل بلدة العبدة بمحافظة عكار وعلى متنه لبناني و12 شخصا من الجنسية السورية.

وأضاف أنه تم مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليها بإشراف القضاء المختص.

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القوات البحرية اللبنانية الجيش اللبناني هجرة غير شرعية

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