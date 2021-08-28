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البنتاجون: مقتل عضوين بارزين بتنظيم داعش في غارات جوية على أفغانستان

06:59 م السبت 28 أغسطس 2021
البنتاجون: مقتل عضوين بارزين بتنظيم داعش في غارات جوية على أفغانستان

البنتاجون

واشنطن- (د ب أ)

قال الميجور جنرال الأمريكي ويليام تايلور نائب مدير العمليات بوزارة الدفاع الأمريكية إن عضوين بارزين بتنظيم "داعش" قتلا وأصيب ثالث بجروح بعد غارات جوية أمريكية في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد ذكرت في البداية أن "مخططًا" للتنظيم هو الوحيد الذي قتل في الهجوم الذي تم تنفيذه يوم الخميس. ولم يكن يعتقد أن هناك أي إصابات في صفوف المدنيين ناجمة عن الهجوم.

تأتي هذه الضربات بعد أن نفذ التنظيم هجوما أسفر عن مقتل 88 شخصا على الأقل قرب مطار كابول.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإتمام عملية إجلاء البعثة الأمريكية من أفغانستان وتعهد كذلك بملاحقة المهاجمين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أمس الأول الخميس: "لن نصفح ولن ننسى، وسنلاحقكم وسنجعلكم تدفعون الثمن".

البنتاجون تنظيم داعش غارات جوية أفغانستان ويليام تايلور

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