المغرب: هزة أرضية بقوة 5.5 درجات بإقليم الدريوش‎‎

الرباط- أ.ش.أ:

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5,5 درجات بمقياس ريختير، اليوم السبت، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد بأن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش، وقعت عند منتصف النهار و20 دقيقة و48 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا.