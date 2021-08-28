مشهد نادر.. صاعقة برق تضرب قمة برج الساعة في مكة (فيديو)
وكالات:
التقطت كاميرا مصور في السعودية لحظة نادرة تظهر صاعقة برق وهي تضرب برجا عاليا في مدينة مكة يوم الجمعة.
ونشر المصور السعودي حماد الهذلي مقطعا مصورا مقتضبا على حسابه في تويتر ظهر خلاله برج الساعة في مدينة مكة وهو يضاء من قوة البرق وسط الظلام في مشهد نادر.
ووفقا لوسائل اعلام محلية، شهدت مدينة مكة الجمعة موجة أمطار غزيرة صاحبتها رياح شديدة وصواعق رعدية.
شكرا لكم🙏🏻💐 https://t.co/bEcVQDm9zj— حماد الهذلي (@HammadAlHuthali) August 27, 2021
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