قمة بغداد.. أمين "التعاون الخليجي": العلاقة مع العراق استراتيجية

بغداد- أ ش أ:

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف إن "هناك علاقة استراتيجية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي مرتكزة على الجوار الجغرافي والديني واللغة والتاريخ، وتدفعها الأهداف المشتركة لبناء المستقبل وتعزيز التنمية والسلم الجماعي.

وأضاف الحجرف - في كلمته،السبت، خلال قمة "بغداد للتعاون والشراكة" - "بناء على ذلك عقدت عدة اجتماعات في بلدان عدة منها الرياض وبغداد لتحديد ملامح هذه الشراكة، حيث تم التوقيع في 24 أبريل عام 2019 على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والعراق، علاوة على خطة العمل المشتركة للفترة 2019-2024 في المجالات السياسية والأمنية والثقافية وغيرها.

وأشار إلى أنه جرى تأسيس لجنة مشتركة من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة العمل، وكذا ربط شبكة الكهرباء في جنوب العراق بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، حيث تم حشد الموارد المادية لذلك وأصبح المشروع على وشك التنفيذ".

ونوه بأن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي عقد في فبراير 2018 بالكويت، جرى الإعلان فيه عن تعهدات بلغت نحو 30 مليار دولار منها خمسة مليارات دولار قدمتها دول مجلس التعاون، مؤكدا على ضرورة إحياء ومتابعة مخرجات مؤتمر الكويت وتنفيذ التعهدات التي قدمها المجتمع الدولي في ذلك المؤتمر لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

وشدد على أن "ظاهرة التطرف والإرهاب من أهم القضايا التي تشغل العالم اليوم ، وتفرض علينا مواصلة العمل وتبادل وجهات النظر من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق ،وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود والتصدي لفكرها المتطرف، والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتأكيد على أن التسامح والتعايش من أهم المبادئ والقيم التي تبنى عليها العلاقات بين الدول والشعوب".

وتابع: ما نقوم به من جهود لتعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق، هو تعبير عن الثوابت والقناعة الراسخة بأن هذه الشراكة ستعود بالخير والمنفعة على دولنا ومنطقتنا والعالم أجمع، والتأكيد على مواقف دول مجلس التعاون بشأن العراق وأهمية الحفاظ على ووحدته وسلامة أراضيه، وسيادته الكاملة وهويته ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه ودعم العملية السياسية.