Masrawy logo white

قائد عسكري بريطاني سابق يحذر من خطر "داعش-خراسان" على المملكة المتحدة

03:40 م السبت 28 أغسطس 2021
قائد عسكري بريطاني سابق يحذر من خطر "داعش-خراسان" على المملكة المتحدة

الجيش البريطاني

لندن- أ ش أ:

حذر القائد السابق لقيادة القوات البريطانية المشتركة ريتشارد بارونز، اليوم السبت، من التهديد الذي تشكله جماعة "داعش-خراسان" الإرهابية في أفغانستان على بريطاني محليا ودوليا.

وأشار بارونز في تصريحات -نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية- إلى أن هجوم مطار كابول أظهر "خطر داعش على المملكة المتحدة، هنا على أراضيها، وكذلك على مصالحها في الخارج".

وأضاف بارونز: "سنجد قضية مشتركة مع الولايات المتحدة (فيما يخص داعش-خراسان)، وبالطبع مع طالبان أيضا، لمواجهة ذلك التنظيم الرهيب حتى يتم تحييده"، موضحا أن ما يعنيه ذلك "أننا سنتعاون ليس فقط مع الولايات المتحدة لكن مع طالبان في المستقبل للتعامل مع داعش-خراسان".

وقال بارونز إن "سياسة مكافحة الإرهاب التي تسعى إليها المملكة المتحدة يجب أن تكون براجماتية، لكنها ستكون جديرة بالعناء من أجل إحباط التهديدات التي تشكلها تنظيمات مثل داعش-خراسان".

هذا المحتوى من

الجيش البريطاني القوات البريطانية المملكة المتحدة تنظيم داعش الارهاب

الخبر التالى:

قمة بغداد.. أمين "التعاون الخليجي": العلاقة مع العراق استراتيجية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا