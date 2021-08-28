قائد عسكري بريطاني سابق يحذر من خطر "داعش-خراسان" على المملكة المتحدة

لندن- أ ش أ:

حذر القائد السابق لقيادة القوات البريطانية المشتركة ريتشارد بارونز، اليوم السبت، من التهديد الذي تشكله جماعة "داعش-خراسان" الإرهابية في أفغانستان على بريطاني محليا ودوليا.

وأشار بارونز في تصريحات -نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية- إلى أن هجوم مطار كابول أظهر "خطر داعش على المملكة المتحدة، هنا على أراضيها، وكذلك على مصالحها في الخارج".

وأضاف بارونز: "سنجد قضية مشتركة مع الولايات المتحدة (فيما يخص داعش-خراسان)، وبالطبع مع طالبان أيضا، لمواجهة ذلك التنظيم الرهيب حتى يتم تحييده"، موضحا أن ما يعنيه ذلك "أننا سنتعاون ليس فقط مع الولايات المتحدة لكن مع طالبان في المستقبل للتعامل مع داعش-خراسان".

وقال بارونز إن "سياسة مكافحة الإرهاب التي تسعى إليها المملكة المتحدة يجب أن تكون براجماتية، لكنها ستكون جديرة بالعناء من أجل إحباط التهديدات التي تشكلها تنظيمات مثل داعش-خراسان".