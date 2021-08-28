Masrawy logo white

سقوط صاروخ "كاتيوشا" داخل الحدود الكويتية.. ولا خسائر

03:38 م السبت 28 أغسطس 2021
سقوط صاروخ "كاتيوشا" داخل الحدود الكويتية.. ولا خسائر

صاروخ كاتيوشا - أرشيفية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا داخل الحدود الكويتية دون خسائر بشرية او مادية.

واضاف بيان عن الجيش الكويتي، السبت، أنه بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية صباح اليوم لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق الشقيق.

وتبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة ولم ينتج عنه أي اضرار بشرية أو مادية .

كما تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة.

ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواءالحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة امريكية.

صاروخ كاتيوشا الحدود الكويتية الجيش الكويتي الكويت

الخبر التالى:

قائد عسكري بريطاني سابق يحذر من خطر "داعش-خراسان" على المملكة المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا