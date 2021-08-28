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بنجلاديش: مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين إثر غرق قارب للركاب

03:37 م السبت 28 أغسطس 2021
بنجلاديش: مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين إثر غرق قارب للركاب

ارشيفية

دكا- أ ش أ:

لقى 21 شخصا مصرعهم وفقد 50 آخرين فى بنجلاديش بعد غرق قارب ركاب كان يقل أكثر من 100 شخص فى بحيرة كبيرة.

وقال إمرانول إسلام المسؤول بالشرطة المحلية -وفق ما نقلته صحيفة ديلي ستار البنجالية اليوم السبت- إن الحادث وقع في منطقة براهمانباريا على بعد 82 كيلومترا (51 ميلا) شرقي العاصمة دكا.

وأفاد شاهد عيان أن سفينتي شحن اصطدمتا بالقارب وسرعان ما غرق، "كنت أرعي الماشية على ضفة البحيرة. سمعت ضوضاء عالية ورأيت سفن الشحن تصطدم بقارب الركاب".

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غرق قارب بنجلاديش غرق

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