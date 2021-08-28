خامنئي: مطالب إدارة بايدن بشأن النووي "لا تختلف" عن شروط حكومة ترامب

طهران- (أ ف ب):

اتّهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع شروط سلفه دونالد ترامب ذاتها لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقال خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي "لا تختلف الحكومة الأمريكيّة الحاليّة عن السّابقة أبداً، إذ إن مطالبها من إيران بشأن الملف النووي مختلفة في صياغتها، لكنها مطالب ترامب نفسها".

وأدلى آية الله خامنئي بهذه التصريحات بينما ينتظر الغربيون والروس والصينيون منذ نهاية يونيو إشارة إلى استعداد طهران لاستئناف المحادثات التي بدأت في فيينا في أبريل لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحب منه ترامب قبل ثلاث سنوات.

وقال خامنئي في كلمة نشرت مقتطفات منها على موقعه الالكتروني الرسمي "في ما يتعلق بالملف النووي، الأميركيون لا يخجلون فعلا: على الرغم من انسحابهم (من اتفاقية فيينا) على مرأى ومسمع الجميع، يتحدثون الآن ويمررون مطالب كما لو كانت الجمهورية الإسلامية هي التي انسحبت" من هذا الاتفاق.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في إيران خلال اجتماعه مع الحكومة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم الرئيسي.

وقال المرشد الأعلى لرئيسي ووزراء حكومته إنه "رأس مال عظيم للحكومة بأن تكون قادرة على كسب ثقة الناس، وهو أمر تضرر للأسف بعض الشيء. عليكم إصلاح ذلك".