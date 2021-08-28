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ألمانيا تسحب طائرة الإسعاف المشاركة في مهمة الإجلاء بكابول

02:06 م السبت 28 أغسطس 2021
ألمانيا تسحب طائرة الإسعاف المشاركة في مهمة الإجلاء بكابول

الجيش الالمانى

برلين- (د ب أ):

سحب الجيش الألماني طائراته الطبية من العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي كانت تتمركز هناك من أجل إنقاذ جرحى محتملين من العاصمة الأفغانية كابول.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الجيش، السبت، أن الطائرة "ميديفاك" المزودة بوحدة عناية مركزة توجهت اليوم إلى قاعدة فونشتورف الجوية بالقرب من مدينة هانوفر الألمانية.

كما أقلعت طائرة نقل تابعة للجيش الألماني طراز "A400M" متوجهة إلى ألمانيا وعلى متنها مواد.

وحطت مساء أمس الجمعة ثلاث طائرات تابعة للجيش الألماني في فونشتورف قادمة من طشقند، وكان على متنها الجنود الألمان العائدين من مهمة الإجلاء.

واختتمت بذلك أكبر عملية إجلاء في تاريخ الجيش الألماني. وعلى مدار 11 يوما نقلت القوات الألمانية من كابول 5347 شخصا ينتمون لـ 45 دولة، على الأقل، ومعظمهم من الأفغان، وكان من بينهم أيضا أكثر من 500 ألماني.

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