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القوات المسلحة العراقية عن قمة بغداد: "رسالة اطمئنان" دولية

01:03 م السبت 28 أغسطس 2021
القوات المسلحة العراقية عن قمة بغداد: "رسالة اطمئنان" دولية

القوات المسلحة العراقية

بغداد- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، السبت، أن انعقاد مؤتمر قمة بغداد بحضور زعماء دول الجوار والدول الصديقة ومسؤولين كبار، يعد رسالة اطمئنان للجميع بأن العراق مستقر.

وقال متحدث الجيش العراقي - في تصريح قبيل انعقاد المتمر بغداد للتعاون والشراكة - إن "العراق حقق استقرارا أمنيا، وهو بصدد تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على إثر عقد مؤتمر بغداد"، مبينا أن العراق سيشهد، بعد القمة، توافدا للعديد من الدول وجلب الاستثمارات.

وأشار إلى أن مشاركة زعماء دول الجوار وعدد من دول المنطقة سيترك أثرا كبيرا وسيوصل رسالة مهمة إلى العالم بأن الوضع في العراق مستقر.

ويشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سينطلق في وقت لاحق اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفرنسي ايمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ووزيري الخارجية الإيراني حسين اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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