روسيا: تأجيل إقلاع طائرة ركاب في موسكو بعد تهديدات بوجود قنبلة

موسكو- أ ش أ:

أعلنت السلطات الروسية تأجيل إقلاع طائرة ركاب على مدرج بمطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو، اليوم السبت، بعد تهديدات بوجود قنبلة على متن الطائرة التي كانت تستعد للطيران إلى جيليندجيك.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر مسئول - لم تسمه - القول "تلقينا رسالة بشأن تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة في مطار دوموديدوفو، الرحلة المتجهة إلى مدينة جيليندجيك".

ووفقًا للجدول الزمني، كان من المفترض أن تقلع الرحلة الساعة 11:25 بتوقيت موسكو. وحاليًا ، تم تأجيل الرحلة لفحص الطائرة.