إثيوبيا تدعو الهند لرفض المُقترح التونسي بشأن سد النهضة

وكالات:

دعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، نظيره الهندي إس جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، زاعمًا أنه يخالف إعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، أشاد خلاله الوزير الإثيوبي بالدعم الهندي للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

بدوره، قال وزير الخارجية الهندي إنه "من المناسب أن تعالج الدول الثلاث خلافاتها من خلال الحوار ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مشاركات متعددة الأوجه.

وقبل يومين، دعا وزير الخارجية الإثيوبي، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المقيمين بأديس أبابا، إلى رفض مقترح تونس المزمع بشأن سد النهضة.

وادّعى مكونن، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يم الخميس، عدم وجود مبرر لرفع قضية سد النهضة من قبل تونس لمجلس الأمن الدولي.

كانت تونس قدّمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، في يوليو الماضي، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر وُصفت بالدبلوماسية.

ووفق مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".