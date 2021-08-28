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طالبان تدعو الأفغانيات العاملات في الرعاية الصحية استئناف عملهن

12:20 م السبت 28 أغسطس 2021
طالبان تدعو الأفغانيات العاملات في الرعاية الصحية استئناف عملهن

حركة طالبان

إسلام أباد- (د ب أ):

بعد مرور أسبوعين على العودة إلى السلطة في أفغانستان، دعت حركة طالبان الإسلامية المتشددة جميع النساء العاملات في قطاع الصحة العامة إلى العودة إلى العمل.

وأصدرت وزارة الصحة تعليماتها للعاملات في مجال الرعاية الصحية في العاصمة كابول والأقاليم بالعودة إلى وظائفهن، حسبما قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر ليلة الجمعة.

وتعهدت حركة طالبان المتطرفة في نهجها المحافظ باحترام حقوق المرأة في حدود تفسيرها للإسلام، لكن مازال الغموض يكتنف الطريقة التي ستتعامل بها النساء والفتيات مع المسلحين الذين يسيطرون على البلاد.

ومن غير الواضح إلى حد كبير ما إذا كانت المرأة في أفغانستان ستتمكن من الاستمرار في ممارسة وظائفها.

ولم يكن هناك سوى مجرد بيانات ملموسة لدعم المرأة في قطاعي الصحة والتعليم.

وترددت تقارير مؤخرا من شمال البلاد تفيد بأن القابلات ، على سبيل المثال ، لم يعد يُسمح لهن بحضور اجتماعات مع الأطباء الذكور.

أثناء حكم طالبان من 1996 إلى 2001، لم يُسمح للنساء بتلقي العلاج من قبل الأطباء الذكور، مما حد بشكل كبير من حصولهن على الرعاية الصحية.

كان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد صرح في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أن المرأة العاملة يجب أن تبقى في المنزل حتى يتم وضع قواعد جديدة، مضيفا أنه سوف يتم الاستمرار في دفع رواتبهن.

ولم يتضح ما إذا كان يتحدث فقط عن موظفين حكوميين أم عن شركات خاصة.

وقالت صحفيات خلال تغطيتهن في مواقع الأحداث إن مقاتلي طالبان طلبوا منهن العودة إلى ديارهن.

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