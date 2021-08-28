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وزير خارجية السعودية يمثل بلاده في قمة "جوار العراق"

11:32 ص السبت 28 أغسطس 2021
وزير خارجية السعودية يمثل بلاده في قمة "جوار العراق"

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بغداد- (د ب أ):

وصل بغداد اليوم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ليرأس وفد بلاده إلى مؤتمر قمة التعاون والشراكة، وكان باستقباله في مطار بغداد نظيره العراقي فؤاد حسين.

وتنطلق قمة "جوار العراق" مشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.

فيصل بن فرحان قمة جوار العراق وزير خارجية السعودية مطار بغداد

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