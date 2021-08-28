Masrawy logo white

أمين عام الجامعة العربية يصل بغداد للمشاركة فى قمة التعاون والشراكة

11:32 ص السبت 28 أغسطس 2021
أمين عام الجامعة العربية يصل بغداد للمشاركة فى قمة التعاون والشراكة

الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد، السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط للمشاركة في أعمال قمة التعاون والشراكة، وكان باستقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وتنطلق قمة بغداد بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من مصر والسعودية والكويت والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.

أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية قمة التعاون والشراكة العراق

الخبر التالى:

وزير خارجية السعودية يمثل بلاده في قمة "جوار العراق"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تنسيق المرحلة الثانية 2021التقديم وتسجيل الرغبات في هذا الموعد​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا