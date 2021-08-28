أمين عام الجامعة العربية يصل بغداد للمشاركة فى قمة التعاون والشراكة

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد، السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط للمشاركة في أعمال قمة التعاون والشراكة، وكان باستقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وتنطلق قمة بغداد بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من مصر والسعودية والكويت والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.