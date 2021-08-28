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نائب رئيس الإمارات يشارك في "قمة بغداد"

11:16 ص السبت 28 أغسطس 2021
نائب رئيس الإمارات يشارك في "قمة بغداد"

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد، السبت، نائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم ، ليرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة التعاون والشراكة، وكان فى استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وأركان الحكومة العراقية.

وتنطلق في بغداد اليوم قمة "جوار العراق" بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من مصر والسعودية والكويت والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

رئيس الوزراء الإماراتي الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي

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