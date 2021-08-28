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رئيس وزراء الكويت في بغداد للمشاركة فى قمة "جوار العراق"

11:15 ص السبت 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء الكويت في بغداد للمشاركة فى قمة "جوار العراق"

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد صباح السبت رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ليرأس وفد بلاده في قمة "جوار العراق" المُزمع انطلاقها في وقت لاحق اليوم.

وكان باستقبال رئيس وفد دولة الكويت في مطار بغداد الدولي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وتنطلق قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة فيما ينتظر وصول الوفود الأخرى اليوم.

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن القمة سوف تنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت بغداد وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في المبنى الحكومي بداخل المنطقة الخضراء فيما تم تهيئة مركز اعلامي داخل فندق الرشيد لتغطية وقائع القمة.

صباح خالد الصباح الكويت بغداد قمة جوار العراق

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