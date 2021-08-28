قمة "جوار العراق".. أمير قطر يصل بغداد

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد، السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في أعمال قمة التعاون والشراكة.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمستشارين العراقيين.

وتنطلق في بغداد اليوم قمة "جوار العراق" بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.