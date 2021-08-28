ملك الأردن يصل بغداد للمشاركة في أعمال قمة "التعاون والشراكة"

بغداد- (د ب أ):

وصل إلى بغداد، السبت، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في أعمال مؤتمرقمة "جوار العراق" للتعاون والشراكة، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وأركان الحكومة العراقية.

وتنطلق اليوم أعمال القمة في بغداد بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من مصر والسعودية والكويت والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.