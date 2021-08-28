Masrawy logo white

البنتاجون ينفي سيطرة طالبان على عمليات تشغيل داخل مطار كابول

08:54 ص السبت 28 أغسطس 2021
البنتاجون ينفي سيطرة طالبان على عمليات تشغيل داخل مطار كابول

البنتاجون

واشنطن- (أ ش أ):
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سيطرة حركة طالبان على أي عمليات تشغيلية داخل مطار كابل بعد ورود تقارير عن دخول الحركة التي تحكم أفغانستان الآن إلى هذا المرفق الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكي - "إنهم غير مسؤولين عن أي من البوابات، ولا عن أي نوع من العمليات داخل المطار. هذه الأمور لا تزال تحت السيطرة العسكرية الأمريكية".

يأتي نفي البنتاجون بعد أن أعلن متحدث باسم طالبان، أمس، سيطرة مقاتلي الحركة على أقسام من المطار، مع اقتراب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.​

هذا المحتوى من

البنتاجون حركة طالبان مطار كابول

الخبر التالى:

كورونا حول العالم:الإصابات تتجاوز 215 مليونا.. واللقاحات أكثر من 5.1 مليار جرعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • برقم الجلوس.. برقم الجلوس.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا