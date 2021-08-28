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فرنسا تنتهي من مهمة إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان من كابول

08:18 ص السبت 28 أغسطس 2021
فرنسا تنتهي من مهمة إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان من كابول

أرشيفية

باريس- (د ب أ):
أنهت القوات الفرنسية مهمة الإجلاء التي قامت بها من أفغانستان قبل اكتمال رحيل القوات الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على تويتر إن مهمة إجلاء والتي بدأت يوم 15 أغسطس الجاري، انتهت مساء الجمعة.

وقالت إنه في خلال أقل من أسبوعين، قام الجيش الفرنسي بإجلاء 3 آلاف شخص، ونقلهم إلى بر الأمان ومن بينهم 2600 أفغاني، قرروا اللجوء إلى فرنسا.​

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