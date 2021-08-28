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ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

02:12 ص السبت 28 أغسطس 2021
ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

إيمانويل ماكرون

بغداد- (أ ش أ):
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة).

وذكرت قناة (السومرية نيوز)، أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.

يذكر أن مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله، السبت، بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم، ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.​

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إيمانويل ماكرون العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إجراءات أمنية مشددة

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