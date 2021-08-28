السودان يتلقى 218 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من فرنسا

الخرطوم - (أ ش أ):

تلقى السودان شحنة لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدر بـ 218 ألفا و400 جرعة منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية، عبر منصة (كوفاكس)، في إطار ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات كورونا.

وكان في استقبال الشحنة، اليوم، بمطار الخرطوم، وكيلة وزارة الصحة السودانية المكلفة الدكتورة يسرا محمد، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية بالخرطوم ميكائيل ديلييم، ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعمة عابد.

وأعربت وكيلة وزارة الصحة السودانية، في تصريح صحفي، عن شكرها للحكومة الفرنسية بتبرعها السخي لحكومة وشعب السودان في تعزيز موقفه لمحاربة جائحة (كوفيد-19)، وتقديرها للشركاء الذين ساهموا في إيصال شحنة اللقاحات عبر منصة (كوفاكس).

وقالت إن لقاح (أسترازينيكا) أتى في موعده لاسيما وأن هناك آلاف المواطنين ينتظرون وصول اللقاح بعد أن انقضت مدة على تلقيهم الجرعة الأولى.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية بالخرطوم، عن سعادته بوصول لقاحات (استرازينيكا) للسودان كهدية من حكومة وشعب فرنسا.

ونبه إلى أن هذه الشحنات كان مقرر لها أن تذهب للمواطنين داخل فرنسا، إلا أن الحكومة الفرنسية فضلت المساهمة في المبادرة العالمية للقضاء على فيروس كورونا والتبرع بها للسودان.