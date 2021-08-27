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وزيرة الدفاع الألمانية: الجنود في أفغانستان "رأوا وعاشوا أمورا مذهلة"

11:42 م الجمعة 27 أغسطس 2021
وزيرة الدفاع الألمانية: الجنود في أفغانستان "رأوا وعاشوا أمورا مذهلة"

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور

فونستورف (ألمانيا) - (د ب أ):

شكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور القوات الألمانية التي قامت بمهمة الإجلاء من أفغانستان على إنجاز عملها الجاد ومهمتها الصعبة.

وقالت كرامب كارينباور مساء اليوم الجمعة في قاعدة ونستورف الجوية بالقرب من هانوفر، إنه أصبح واضحا لها من خلال المحادثات أن الجنود والدبلوماسيين وأفراد الشرطة في كابول "رأوا وعايشوا أشياء مذهلة لا تصدق وأنهم حققوا أشياء لا تعقل".

وأضافت كرامب كارينباور أن الرجال والنساء بقيادة البريجادير جنرال ينس أرلت قائد اللواء المحمول جوا رقم واحد حظوا بالثقة الكاملة وحققوا "أكثر من هذه الثقة وكل ما هو متوقع منهم".

وتابعت الوزيرة القول: "إن أفكارنا الأولى الليلة تنصب على ضحايا الهجوم الإرهابي المروع بالأمس، سواء كانوا من المدنيين أو من زملائنا الأمريكيين بطبيعة الحال الذين نفذت هذه العملية بالتعاون معهم جنبا إلى جنب".

أنجريت كرامب كارينباور ألمانيا فونستورف أفغانستان

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