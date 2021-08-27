موسكو: هجوم مطار كابول هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان

موسكو - (أ ش أ):

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، الذي استهدف محيط مطار كابول، محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- إن روسيا تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت: "يمثل الهجوم الذي تم تنفيذه بالتوازي مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع غير السهل أصلا في هذا البلد".

وتابعت: "ندعو إلى التطبيع الأسرع للوضع المتوتر حول مطار كابول ونأمل في إعادة السلام والأمن إلى أفغانستان".

وتعرض محيط مطار كابول، مساء أمس الخميس، لتفجير انتحاري أسفر عن قتلى ومصابين، حيث تبنى تنظيم (داعش) الإرهابي- العدو اللدود لحركة (طالبان)- مسؤوليته عن الهجوم.