مقتل 12 شخصا في انفجارات بمستودع ذخيرة في كازاخستان

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الطوارئ فى كازاخستان اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم فى أعقاب سلسلة من الانفجارات فى مستودع للذخيرة.

أصيب حوالي 100 شخص ، جميعهم من العسكريين وعناصر الدفاع المدني وأفراد خدمات الطوارئ، في الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس في منشأة عسكرية في منطقة جامبيل بجنوب كازاخستان.

وأظهرت صور نشرت للمجمع العسكري اليوم الجمعة عدة مبان محترقة بالقرب من بلدة تاراس. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت حريقا كبيرا وعمودا طويلا من الدخان.

وقال وزير الدفاع الكازاخستاني نورلان يرميكباييف، الذي عرض استقالته بشأن الحادث، إن سبب الانفجارات لا يزال غير واضح ولا يزال قيد التحقيق.

وطبقا لوسائل إعلام رسمية في كازاخستان، فإن مستودع الذخيرة يستخدم لتخزين أكثر من 500 طن من المتفجرات.

وذكرت وزارة الدفاع أنه كان هناك حوالي عشرة انفجارات. ويتواجد المئات من عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء والجنود في الموقع.

واضطر أكثر من ألف شخص، يعيشون في المنطقة لمغادرة منازلهم بشكل مؤقت وتم إغلاق أحد خطوط السكك الحديدية.

وفي يونيو عام 2019، اندلع حريق في مستودع للذخيرة بالقرب من بلدة آريس جنوبي كازاخستان ،أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بما في ذلك اثنان من العسكريين.