Masrawy logo white

الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

10:49 م الجمعة 27 أغسطس 2021
الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

فيروس كورونا

الكويت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 409 آلاف و177 حالة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2415 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 433 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 403 آلاف و852 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية كوفيد 19

الخبر التالى:

مقتل 12 شخصا في انفجارات بمستودع ذخيرة في كازاخستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا