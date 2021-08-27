الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
الكويت - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 409 آلاف و177 حالة.
وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2415 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 433 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 403 آلاف و852 حالة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مقتل 12 شخصا في انفجارات بمستودع ذخيرة في كازاخستان
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان