الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

الكويت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 409 آلاف و177 حالة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2415 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 433 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 403 آلاف و852 حالة.