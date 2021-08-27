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رئيس المكسيك يظل عالقا في سيارته لأكثر من ساعتين بسبب مظاهرة

09:56 م الجمعة 27 أغسطس 2021
رئيس المكسيك يظل عالقا في سيارته لأكثر من ساعتين بسبب مظاهرة

الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

لم يسمح مدرسون يتظاهرون، للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالخروج من سيارته لأكثر من ساعتين، ما اضطره لعقد مؤتمره الصحفي عبر هاتفه المحمول.

وطوق عشرات المتظاهرين من نقابة المعلمين "سي إن تي إي" السيارة الرياضية الفارهة لرئيس الدولة والحكومة أمام الحواجز الرئيسية للقوات المسلحة في توكستلا جوتيريز جنوبي مكسيكو سيتي صباح اليوم الجمعة.

ومن بين مطالب أخرى، طالب المتظاهرون بإلغاء إصلاح قانوني للحكومة السابقة يقلص من نفوذ نقابات المعلمين.

وقال لوبيز أوبرادور في مقطع مصور تم تشغيله خلال المؤتمر الصحفي إن "رئيس المكسيك لا يمكن أن يكون رهينة لأحد". وفي المقطع المصور، كان بالإمكان مشاهدة الرئيس الشعبوي 67 عاما وهو جالس داخل السيارة، كما كان بالإمكان سماع هتافات المتظاهرين في الخلفية.

وذكر أنه لن يرد على مطالبهم. وقال إنه ظل جالسا طالما كانت هناك ضرورة لذلك. وقال إنه "لا يمكن أن يبتزه أحد".

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المكسيك مكسيكو سيتي

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