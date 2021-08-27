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البنتاجون: كابول تعرضت لانفجار واحد وليس اثنين

09:41 م الجمعة 27 أغسطس 2021
البنتاجون: كابول تعرضت لانفجار واحد وليس اثنين

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الحمعة أنه على الرغم من صدور تقارير أولية تشير إلى عكس ذلك، فلم يكن هناك سوى انفجار واحد هز محيط مطار كابول يوم أمس الخميس وليس اثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن الميجور جنرال ويليام تايلور نائب مدير العمليات الإقليمية بالوزارة للصحفيين اليوم الجمعة إن المسؤولين يعتقدون الآن أنه لم يكن هناك سوى تفجير انتحاري واحد، مضيفا أن "الأحداث بالغة التطورات" مثل تلك التي وقعت يوم أمس الخميس غالبا ما تؤدي إلى الإبلاغ عن بعض المعلومات الخاطئة.

وتكدست حشود كبيرة حول مطار كابول الدولي اليوم الجمعة على الرغم من صدور تحذيرات متكررة من وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية، بعد يوم من مقتل 13 جنديا أمريكيا وما لا يقل عن 75 أفغانيا في انفجار هناك.

وقاربت بوابة إجلاء المدنيين على الإغلاق أمام آلاف الأفغان، حيث أن الكثير من الدول إما أنها أنهت أو أوشكت على إنهاء عمليات النقل الجوي لأسباب أمنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد بإتمام عملية الإجلاء الأمريكية في أفغانستان، قائلا مساء أمس الخميس إننا "لن نغفر ولن ننسى، وسنوقعكم وستدفعون الثمن" في إشارة إلى مرتكبي الهجوم.

وزارة الدفاع الأمريكية انفجار مطار كابول كابول البنتاجون واشنطن

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