ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا القضايا الإقليمية والدولية

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان اليوم، الجمعة، هاتفيا مع ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.