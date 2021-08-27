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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا القضايا الإقليمية والدولية

09:26 م الجمعة 27 أغسطس 2021
ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا القضايا الإقليمية والدولية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان اليوم، الجمعة، هاتفيا مع ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

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محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي الملك فيليب السادس إسبانيا

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