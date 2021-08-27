الرئيس التونسي: المستقبل لن يكون أفضل إلا بتقاسم فكرتي العدالة والحرية

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أن الشراكة تقتضي أن نكون شركاء في كل الميادين وكل القطاعات بل شركاء في الأحلام التي تسعى البشرية من أجل تحقيقها.

وأضاف سعيد - خلال مشاركته، عبر تقنية الفيديو، في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وأفريقيا - "نتطلع إلى مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء".

وتابع الرئيس التونسي، أن المستقبل لن يكون أفضل إلا إذا كان هناك تقاسم مشترك لفكرتي العدل والحرية.

وشدد على أهمية الشراكة ليس في الميدان الاقتصادي أو الطبي أو التجاري بل الشراكة في المبادئ والقيم وأولها هو التمسك الكامل والعميق بفكرة القانون كما ضمنتها الصكوك الدولية.